В среду, 2 июня, «Финикс» примет «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» финишировал вторым в турнирной таблице Западной конференции, что, впрочем, не уберегло его от попадания в первом раунде плей-офф на действующего чемпиона.

Баскетболисты «Санз» взяли у «Лейкерс» первую игру (99:90), в которой блистал Девин Букер, набравший 34 очка. Спустя пару дней Букер отметился 31 баллом, но его команда в этот раз проиграла (102:109).

Третий матч тоже остался за калифорнийцами (95:109), тогда как лишь один игрок «Финикса» пересек отметку в 20 набранных очков. Накануне «Санз» все же сравняли счет в серии, победив в Лос-Анджелесе (100:92).

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Среди травмированных у «Финикса» значится только Абдель Надер, хотя Крис Пол продолжает играть с повреждением плеча, которое он получил в первом матче.

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» стали лишь седьмыми в турнирной таблице Западной конференции, поэтому им пришлось играть в плей-ин, где они одолели «Голден Стэйт» (103:100).

Первую игру с «Финиксом» подопечные Фрэнка Вогеля явно провалили, а вот во второй и третьей смотрелись лучше во многом благодаря Энтони Дэвису, набравшему по 34 очка.

К сожалению, по ходу четвертой встречи Дэвиса получил травму, а лидерских качеств Леброна Джеймса, записавшего себе в актив 25 баллов, оказалось недостаточно.

Участие Дэвиса в пятой игре остается под вопросом, как и выход на паркет защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.56, победа «Лейкерс» — 2.45.

Исход встречи во многом будет зависеть от здоровья Дэвиса. Уже известно, что он избежал серьезной травмы, но не факт, что поможет своей команде в Аризоне.

В любом случае мы не станем недооценивать «Лейкерс», у которых есть Леброн, Деннис Шредер и тот же Марк Газоль, неплохо отыгравший в четвертой встрече.

Оборона гостей, вероятно, останется столь же крепкой, поэтому наш прогноз и ставка — «индивидуальный тотал "Финикса" меньше 107,5» за 1.74.

При этом мы берем «победу "Финикса" в первой четверти» за 1.71. Ожидаем доминирования хозяев именно на стартовых минутах, когда их активно будут подгонять вперед трибуны.