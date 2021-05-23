ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоБорьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции? Луис СуаресПримера. «Атлетико» — чемпион Испании, «Реал» остался вторым Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно
  • 20:59
    • «Реал» победил «Вильярреал», но не стал чемпионом Испании
  • 20:52
    • «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании
  • 18:32
    • Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021
  • 18:24
    • «Боруссия» М не попала в еврокубки, отправив «Вердер» во вторую Бундеслигу
  • 18:43
    • Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира
  • 17:17
    • Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 16:51
    • СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
    Все новости спорта

    Успешно ли начнут плей-офф действующие чемпионы?

    «Финикс» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч плей-офф НБА 23 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дэвис и Леброн Джеймс
    В воскресенье, 23 мая, «Финикс» примет «Лейкерс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 22:30 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» провел отличный сезон и финишировал вторым в турнирной таблице Западной конференции с 51 победой и 21 поражением.

    Наградой за столь высокую позицию должен был стать легкий соперник в первом раунде плей-офф, но так получилось, что «Санз» вышли на действующих чемпионов — «Лейкерс».

    Подопечные Монти Уильямса добились стремительного прогресса во многом благодаря Крису Полу, который присоединился к команде в межсезонье. В среднем за игру он набирает 18,9 очка и делает 8,9 передачи. Лучшим же снайпером остается Девин Букер с 25,6 баллами за игру.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Финикса» восстанавливаются Деандре Эйтон, Кэмерон Джонсон и Абдель Надер, но все они должны вернуться в строй со дня на день.

    «Лейкерс»

    Если бы до старта сезона кто-то сказал, что «Лейкерс» с трудом пробьются в плей-офф, то любой здравомыслящий человек рассмеялся бы. Но именно так все произошло — калифорнийцам пришлось отчаянно бороться за продолжение борьбы за титул.

    Почему? Основная причина — потеря Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на продолжительный период. Без суперзвезд команда оказалась ни на что не способна.

  • Борьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции?
  • Сезон 2020/21 в английской Премьер-лиге всего в одном туре от завершения
  • Сегодня

    • В регулярном чемпионате «Лейкерс» стали седьмыми с 42 победами и 30 поражениями. В матче плей-ин они с большим трудом прошли «Голден Стэйт» (103:100). Джеймс записал себе в актив 22 очка, 11 подборов и 10 передач, а Дэвис — 25 очков и 12 подборов.

    Сейчас у «Лейкерс» нет серьезных кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.74, победа «Лейкерс» — 2.15.

    «Санз» имеют все необходимое для борьбы за титул: отличную оборону, статусных ветеранов, большую глубину и минимальное количество игровых ошибок.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команда у Монти Уильямса очень сбалансированная, так что действующих чемпионов ждет серьезный тест на прочность после длительного периода нестабильности.

    «Лейкерс» могут покорить соперника своими габаритами, хотя в регулярном чемпионате физическая мощь подопечных Фрэнка Вогеля не помешала «Санз» выиграть два матча из трех.

    Серия обещает быть жаркой. Вероятно, мы даже увидим все семь матчей. Однако в первой игре мы поставим на хозяев, которые пока кажутся чуть более готовыми к плей-офф. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -2,5» за 1.92.

    Также берем «тотал результативных передач Леброна Джеймса больше 8,5» за 1.77. «Король» в последнее время неплохо ассистирует своим партнерам, а в плей-офф он будет только набирать обороты.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Великобритания — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Швеция — Белоруссия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Успешно ли начнут плей-офф действующие чемпионы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры