В воскресенье, 23 мая, «Финикс» примет «Лейкерс» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 22:30 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» провел отличный сезон и финишировал вторым в турнирной таблице Западной конференции с 51 победой и 21 поражением.

Наградой за столь высокую позицию должен был стать легкий соперник в первом раунде плей-офф, но так получилось, что «Санз» вышли на действующих чемпионов — «Лейкерс».

Подопечные Монти Уильямса добились стремительного прогресса во многом благодаря Крису Полу, который присоединился к команде в межсезонье. В среднем за игру он набирает 18,9 очка и делает 8,9 передачи. Лучшим же снайпером остается Девин Букер с 25,6 баллами за игру.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Деандре Эйтон, Кэмерон Джонсон и Абдель Надер, но все они должны вернуться в строй со дня на день.

«Лейкерс»

Если бы до старта сезона кто-то сказал, что «Лейкерс» с трудом пробьются в плей-офф, то любой здравомыслящий человек рассмеялся бы. Но именно так все произошло — калифорнийцам пришлось отчаянно бороться за продолжение борьбы за титул.

Почему? Основная причина — потеря Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на продолжительный период. Без суперзвезд команда оказалась ни на что не способна.

В регулярном чемпионате «Лейкерс» стали седьмыми с 42 победами и 30 поражениями. В матче плей-ин они с большим трудом прошли «Голден Стэйт» (103:100). Джеймс записал себе в актив 22 очка, 11 подборов и 10 передач, а Дэвис — 25 очков и 12 подборов.

Сейчас у «Лейкерс» нет серьезных кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.74, победа «Лейкерс» — 2.15.

«Санз» имеют все необходимое для борьбы за титул: отличную оборону, статусных ветеранов, большую глубину и минимальное количество игровых ошибок.

Команда у Монти Уильямса очень сбалансированная, так что действующих чемпионов ждет серьезный тест на прочность после длительного периода нестабильности.

«Лейкерс» могут покорить соперника своими габаритами, хотя в регулярном чемпионате физическая мощь подопечных Фрэнка Вогеля не помешала «Санз» выиграть два матча из трех.

Серия обещает быть жаркой. Вероятно, мы даже увидим все семь матчей. Однако в первой игре мы поставим на хозяев, которые пока кажутся чуть более готовыми к плей-офф. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -2,5» за 1.92.

Также берем «тотал результативных передач Леброна Джеймса больше 8,5» за 1.77. «Король» в последнее время неплохо ассистирует своим партнерам, а в плей-офф он будет только набирать обороты.