«Финикс»
«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 47 побед и 19 поражений.
Подопечные Монти Уильямса минимально отстают от «Юты», но могли идти с ней вровень, если бы не поражение от «Атланты» (103:135), которое прервало серию из пяти побед подряд.
В игре с «Хоукс» самым результативным стал Девин Букер, набравший 30 очков, еще 18 баллов добавил Микал Бриджес. Все остальные баскетболисты не дотянули до отметки в 10 очков.
За «Финикс» пока не готов играть Абдель Надер. Ближайший матч рискует пропустить Джей Краудер.
«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37 победами и 29 поражениями.
До поражения от «Денвера» (97:113) в своем последнем матче команда Тома Тибодо могла похвастаться 12 победами в 13 встречах.
Встречу против «Наггетс» баскетболисты «Никс» явно провалили, реализовав всего 38 процентов бросков с игры. Лучшим у проигравших с 18 баллами стал Иммануэль Куикли, тогда как еще четыре игрока набрали по 14 очков.
У «Нью-Йорка» травму залечивает только центровой Митчелл Робинсон.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.41, победа «Нью-Йорка» — 3.05.
Игроки «Санз» все еще могут побороться за лидерство в конференции, но их недавние результаты говорят о том, что команда решила сбавить обороты и поберечь больше сил на стадию плей-офф.
И дело не только в поражении от «Атланты», ведь перед этим «Финикс» с трудом одолел «Кливленд» и «Оклахому» — однозначных неудачников сезона.
«Никс» есть за что бороться, так что нам кажется, что они сыграют достойно, если наладят бросок. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +6,5» за 1.83.