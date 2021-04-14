«Портленд»
«Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 31 победу и 22 поражения.
Подопечные Терри Стоттса в шести последних матчах одержали лишь две победы, а накануне у себя дома проиграли «Майами» (98:107).
Лидер «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард за 36 минут набрал всего 12 очков, реализовав 3 броска из 10 с игры. При этом самыми результативными стали Си Джей Маккаллум и Норман Пауэлл, в активе которых по 17 баллов.
После травмы у «Портленда» восстанавливается форвард Зак Коллинз, который должен вернуться на паркет в начале мая.
«Бостон»
«Бостон» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 26 поражениями.
Команда Брэда Стивенса выиграла пять из шести предыдущих встреч, уступив за этот период только «Филадельфии» (96:106).
В своем последнем матче «Селтикс» расправились с «Денвером» (105:87), который играл без Джамала Маррея. Джейсон Тейтум отметился дабл-даблом из 28 очков и 10 подборов, Джейлен Браун добавил в копилку команды 20 баллов, а Маркус Смарт и Кемба Уокер — по 14.
За «Бостон» из-за коронавирусного протокола пока не может играть только Эван Фурнье.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.88, победа «Бостона» — 2.21.
Судя по последним тенденциям, результаты «Трэйл Блэйзерс» пошли на спад. В этом месяце они обыгрывали только худшую команду Востока и одну из худших команд Запада.
В то же время «Селтикс», похоже, отходят ото сна. Тейтум заиграл на звездном уровне, и команда наконец-то начала движение вверх по турнирной таблице.
Вряд ли подопечные Брэда Стивенса слишком легко расправятся с «Портлендом», но к успеху они в любом случае должны быть ближе. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +3,5» за 1.75.
Также возьмем «индивидуальный тотал "Портленда" меньше 114,5» за 1.88. В игре с «Денвером» игроки «Селтикс» идеально отыграли в обороне, когда совершили рывок 40:8. Ждем повторения чего-то подобного.