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    Сумеет ли «Бостон» обыграть «Портленд»?

    «Портленд» — «Бостон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Бостон»
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    Джейсон Тейтум
    В среду, 14 апреля, «Портленд» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 31 победу и 22 поражения.

    Подопечные Терри Стоттса в шести последних матчах одержали лишь две победы, а накануне у себя дома проиграли «Майами» (98:107).

    Лидер «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард за 36 минут набрал всего 12 очков, реализовав 3 броска из 10 с игры. При этом самыми результативными стали Си Джей Маккаллум и Норман Пауэлл, в активе которых по 17 баллов.

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    После травмы у «Портленда» восстанавливается форвард Зак Коллинз, который должен вернуться на паркет в начале мая.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 28 победами и 26 поражениями.

    Команда Брэда Стивенса выиграла пять из шести предыдущих встреч, уступив за этот период только «Филадельфии» (96:106).

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    • В своем последнем матче «Селтикс» расправились с «Денвером» (105:87), который играл без Джамала Маррея. Джейсон Тейтум отметился дабл-даблом из 28 очков и 10 подборов, Джейлен Браун добавил в копилку команды 20 баллов, а Маркус Смарт и Кемба Уокер — по 14.

    За «Бостон» из-за коронавирусного протокола пока не может играть только Эван Фурнье.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.88, победа «Бостона» — 2.21.

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    Судя по последним тенденциям, результаты «Трэйл Блэйзерс» пошли на спад. В этом месяце они обыгрывали только худшую команду Востока и одну из худших команд Запада.

    В то же время «Селтикс», похоже, отходят ото сна. Тейтум заиграл на звездном уровне, и команда наконец-то начала движение вверх по турнирной таблице.

    Вряд ли подопечные Брэда Стивенса слишком легко расправятся с «Портлендом», но к успеху они в любом случае должны быть ближе. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +3,5» за 1.75.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Портленда" меньше 114,5» за 1.88. В игре с «Денвером» игроки «Селтикс» идеально отыграли в обороне, когда совершили рывок 40:8. Ждем повторения чего-то подобного.

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