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    Кто выйдет победителем из матча лидеров конференций?

    «Юта» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Филадельфия»
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    Баскетболисты «Юты»
    Во вторник, 16 февраля, «Юта» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 22 победы и пять поражений.

    Текущая победная серия «Джаз» насчитывает семь матчей. Она началась 3 февраля, то есть в этом месяце коллектив из Солт-Лейк-Сити еще не проигрывал.

    На минувшей неделе подопечные Куина Снайдера обыграли «Бостон» (122:108), «Милуоки» (129:115) и «Майами» (112:94). Во встрече с «Хит» самым результативным стал Донован Митчелл, набравший 26 очков.

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    После травм у «Юты» восстанавливаются Элайджа Хьюз, Майк Конли и Удока Азубуике.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет первой в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и девятью поражениями.

    В февральских матчах «Сиксерс» выиграли четыре матча из семи, притом в двух предыдущих встречах они потерпели поражения.

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    • Накануне команда Дока Риверса в гостях уступила «Финиксу» (111:120), несмотря на 35 очков Джоэля Эмбиида.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значится только защитник Шейк Милтон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.45, победа «Филадельфии» — 3.35.

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    В настоящее время трудно ставить против «Джаз». Они выиграли 18 из 19 последних встреч, к тому же будут иметь преимущество домашней площадки.

    Да, Эмбиид проводит отличный сезон и даже может претендовать на звание MVP. В лиге не так много игроков, способных остановить его, но у «Юты» есть Руди Гобер — один из сильнейших оборонительных игроков.

    Если Гобер сыграет даже на среднем для себя уровне, то остальное за «Джаз» сделают их снайперы. У «Сиксерс» должна накопиться усталость после ряда выездных матчей, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -5,5» за 1.80.

    Что касается набранных очков, то берем «тотал меньше 228,5» за 1.84, поскольку надеемся, что «Юта» мощно отыграет в обороне.

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