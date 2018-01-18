«Милуоки» — «Майами». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 18 января

«Милуоки»

Баскетболисты «Милуоки» на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 20 поражений.

Команда Джейсона Кидда находится всего в трех победах от идущего третьим «Кливленда». При этом ее преследуют три прямых конкурента за место в плей-офф – «Детройт», «Филадельфия» и «Нью-Йорк».

В последнее время «Бакс» выступают с переменным успехом. Только в январе они одержали четыре победы и потерпели пять поражений. Отметим, что лишь одна победа была уверенной.

В лазарете «Милуоки» находятся Джабари Паркер и Мирза Телетович, которые должны вернуться в строй в феврале.

«Майами»

Игроки «Майами» расположились на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. В 43 сыгранных матчах они одержали 25 побед и потерпели 18 поражений.

Баскетболисты «Хит» минимально отстают от «Кливленда», хотя их преимущество над «Вашингтоном» и «Индианой» тоже является шатким.

31 декабря у «Майами» началась победная серия, включившая в себя семь матчей, в том числе против «Торонто» (90:89) и «Милуоки» (97:79).

Оборвалась эта серия лишь накануне, когда подопечные Эрика Споэлстры уступили «Чикаго» (111:119).

За «Майами» пока не могут играть Рудни Магрудер, Дион Уэйтерс и Окаро Уайт. Под вопросом участие во встрече Тайлера Джонсона.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милуоки» — 1,56, победа «Майами» — 2,60.

1,95Победа «Майами» с форой +4,5

Откровенно говоря, данный расклад немного удивляет, учитывая недавний уверенный успех «Хит» в игре с «Бакс».

Да, в этот раз «Майами» придется играть в гостях, но команда Споэлстры сейчас находится на ходу, так что сомневаться в ее возможностях мы бы не стали.

А вот «Милуоки» крайне нестабилен, да и крупные победы даются ему очень тяжело. Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Майами" с форой +4,5» за 1,95.

1,95Тотал меньше 202,5

В недавней очной встрече команды старались действовать от обороны. Высока вероятность того, что ситуация повториться, поэтому можно взять «тотал меньше 202,5» за 1,95.

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