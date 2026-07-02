Третья ракетка мира Ига Свентек одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

Ига Свентек globallookpress.com

Полька в двух сетах одолела чешку Каролину Плишкову (73) со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Швёнтек не выполнила подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми. Каролина Плишкова сделала в игре два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде турнира Свентек сразится с победительницей встречи Александрой Эала (Филиппины) и Майей Джойнт (Австралия).