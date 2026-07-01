Полька Ига Свентек сыграет против чешки Каролины Плишковой во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Плишкова

Каролина в первом раунде одержала уверенную победу над Терезой Валентовой — 6:3, 6:4.

Чешская теннисистка успела провести семь матчей на траве перед британским мэйджором.

В начале июня Плишкова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне, а потом добралась до полуфинала в Ноттингеме.

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Плишкова выиграла 20 из 29-ти матчей в текущем сезоне.

Среди ее лучших результатов в этом году — четвертьфинал на «тысячнике» в Мадриде и четвертый круг в Риме.

В предыдущих сезонах Плишкова только в трех случаях смогла пройти на Уимблдоне дальше второго круга. При этом в 2021-м она дошла до финала, в котором проиграла австралийке Эшли Барти.

Свентек

У Иги в первом круге был непростой матч против Тейлор Таусенд.

Польская теннисистка уверенно провела первый и третий сеты, но во втором случился провал — 6:1, 2:6, 6:3.

Свентек — действующая чемпионка Уимблдона. В прошлом году она проиграла один сет за весь турнир, при этом в финале она одержала победу над Амандой Анисимовой со счетом 6:0, 6:0.

Перед текущим турниром Свентек провела лишь один матч на траве — на турнире в Бад-Хомбурге она проиграла американке Эмме Наварро.

Ига выиграла 22 из 33-х матчей в текущем сезоне. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Плишкову в этом матче можно поставить за 4.05, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: Ига выиграла три предыдущих матча против Каролины. Их предыдущая встреча состоялась летом 2023-го на харде в Монреале и завершилась победой польки со счетом 7:6, 6:2.

Несмотря на то, что Плишкова ранее ни разу не побеждала Свентек, оптимальной все же будет ставка без учета исхода. Ига чересчур неубедительно играет в этом году.

1.95 Тотал геймов больше 21,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Плишкова — Свентек принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.95.