65-я ракетка мира Дарья Касаткина одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

Дарья Касаткина globallookpress.com

Представительница Австралии в трех сетах обыграла индонезийку Джаниче Чен (42) со счетом 6:7, 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. В её рамках Касаткина четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Чен два эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем раунде турнира Касаткаина сыграет против Наоми Осаки из Японии.