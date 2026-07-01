В третьем круге Уимблдона-2026 Джокович сыграет против французского теннисиста Артура Риндеркнеша .

За весь матч Джокович сделал 12 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта из пяти. Циципас не смог реализовать ни одного брейк-поинта при одной двойной ошибке.

Джокович (8-я ракетка мира) одержал победу над представителем Греции (87-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

2.13

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