Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина из Казахстана (сейчас — вторая ракетка мира) рассказала о своей борьбе с Ариной Соболенко за звание лучшей теннисистки мира.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Это было бы невероятно обогнать Соболенко, но, честно говоря, я не слишком об этом думаю. Мои прошлые результаты были не такими хорошими, как мне хотелось, и сейчас для меня главное — стараться прибавлять в каждом матче и двигаться шаг за шагом», — цитирует Рыбакину Punto de Break.

В случае победы на Уимблдоне‑2026 и неудачного выступления там Соболенко именно Рыбакина имеет шанс возглавить рейтинг WTA. В первом туре мэйджора она сыграет с француженкой Лоис Буассон. В прошлом году Уимблдон выиграла Ига Свёнтек.