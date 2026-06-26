Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал результаты жеребьевки первого круга Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Я считаю, что нашим теннисистам не повезло с жеребьёвкой. Медведеву достался непростой соперник, опытный, заслуженный ветеран. И он попал в одну четверть с Синнером, поэтому дальше четвертьфинала пройти будет сложно. Что касается остальных, то очень жаль, что Рублёв попал на Сафиуллина. В третьем круге может достаться молодой и перспективный бразилец Жоао Фонсека. Что касается Хачанова, то он умеет играть на траве, ему сетка досталась получше, и я думаю, что три-четыре круга он может пройти», — приводит слова Янчука ТАСС.

В первом круге турнира Медведев сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин сыграют уже в первом круге друг против друга. Карену Хачанову достался британец Билли Харрис.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У мужчин действующим победителем является Янник Синнер.