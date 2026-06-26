Состоялась жеребьевка Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

Результаты жеребьевки первого круга с участием топ-10 мирового рейтинга и российских теннисисток (выделены жирным шрифтом) представлены ниже:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Теодора Костович (Сербия)
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Лоис Буассон (Франция)
  • Ига Свентек (Польша) — Тейлор Таунсенд (США)
  • Джессика Пегула (США) — Дарья Видманова (Чехия)
  • Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
  • Аманда Анисимова (США) — Лина Джерческа (Северная Македония)
  • Кори Гауфф (США) — Тамара Корпач (Германия)
  • Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина)
  • Линда Носкова (Чехия) — Элла Зайдель (Германия)
  • Екатерина Александрова — Панна Удварди (Венгрия)
  • Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан)
  • Анна Калинская — Магдалена Френх (Польша)
  • Диана Шнайдер — Ева Лис (Германия)
  • Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия)
  • Анна Блинкова —Юлия Стародубцева (Украина)
  • Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия)
  • Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия)

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свентек.