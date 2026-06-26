Состоялась жеребьевка Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.
Результаты жеребьевки первого круга с участием топ-10 мирового рейтинга и российских теннисисток (выделены жирным шрифтом) представлены ниже:
- Арина Соболенко (Беларусь) — Теодора Костович (Сербия)
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Лоис Буассон (Франция)
- Ига Свентек (Польша) — Тейлор Таунсенд (США)
- Джессика Пегула (США) — Дарья Видманова (Чехия)
- Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
- Аманда Анисимова (США) — Лина Джерческа (Северная Македония)
- Кори Гауфф (США) — Тамара Корпач (Германия)
- Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина)
- Линда Носкова (Чехия) — Элла Зайдель (Германия)
- Екатерина Александрова — Панна Удварди (Венгрия)
- Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан)
- Анна Калинская — Магдалена Френх (Польша)
- Диана Шнайдер — Ева Лис (Германия)
- Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия)
- Анна Блинкова —Юлия Стародубцева (Украина)
- Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия)
- Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия)
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свентек.