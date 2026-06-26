Результаты жеребьевки первого круга с участием топ-10 мирового рейтинга и российских теннисисток (выделены жирным шрифтом) представлены ниже:

1.96

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