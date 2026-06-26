Состоялась жеребьевка Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.

Андрей Рублев
Андрей Рублев globallookpress.com

Результаты жеребьевки первого круга с участием лучших игроков тура и российских теннисистов (выделены жирным шрифтом) представлены ниже:

  • Янник Синнер (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия)
  • Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия)
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Шевченко (Казахстан)
  • Бен Шелтон (США) — Отто Виртанен (Финляндия)
  • Алекс де Минор (Австралия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
  • Тейлор Фриц (США) — Джек Дрейпер (Великобритания)
  • Новак Джокович (Сербия) — У Ибин (Китай)
  • Даниил Медведев — Марин Чилич (Хорватия)
  • Флавио Коболли (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина)
  • Андрей РублевРоман Сафиуллин
  • Карен Хачанов — Билли Харрис (Великобритания).

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У мужчин действующим победителем является Янник Синнер.