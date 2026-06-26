Состоялась жеребьевка Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде.
Результаты жеребьевки первого круга с участием лучших игроков тура и российских теннисистов (выделены жирным шрифтом) представлены ниже:
- Янник Синнер (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия)
- Александр Зверев (Германия) — Александр Блокс (Бельгия)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Шевченко (Казахстан)
- Бен Шелтон (США) — Отто Виртанен (Финляндия)
- Алекс де Минор (Австралия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина)
- Тейлор Фриц (США) — Джек Дрейпер (Великобритания)
- Новак Джокович (Сербия) — У Ибин (Китай)
- Даниил Медведев — Марин Чилич (Хорватия)
- Флавио Коболли (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина)
- Андрей Рублев — Роман Сафиуллин
- Карен Хачанов — Билли Харрис (Великобритания).
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. У мужчин действующим победителем является Янник Синнер.