206-я ракетка мира Елена Приданкина одержала победу во втором круге квалификации Уимблдона-2026.
Россиянка в трех сетах обыграла голландку Сюзан Ламенс (129) со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Приданкина четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ламенс шесть эйсов, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В финале квалификации турнира Приданкина сыграет с американской теннисисткой Клэр Лью.