Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно отказался от участия в выставочном поединке против россиянина Карена Хачанова на турнире Giorgio Armani Tennis Classic в Лондоне.

Новак Джокович globallookpress.com

Матч должен был стать частью подготовки спортсменов к Уимблдону, однако 39-летний серб снялся со встречи без уточнения причин. Его место в игре занял американский теннисист Мартин Дамм-младший.

Последний раз Джокович выходил на корт в официальном матче 29 мая, когда в третьем круге «Ролан Гаррос» уступил бразильцу Жоао Фонсеке, несмотря на преимущество в два выигранных сета.

Основная сетка престижного турнира начнёт формироваться с 29 июня.