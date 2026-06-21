Чешская теннисистка Мари Боузкова, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, завоевала титул на травяном турнире WTA-250, который прошел в Ноттингеме (Великобритания).

Мари Боузкова globallookpress.com

В финале она одержала победу над американкой Эммой Наварро (25-я ракетка мира) с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Матч длился 2 часа 53 минуты.

Боузкова выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырнадцати. Наварро сделала десять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Этот титул стал четвёртым для 27-летней Боузковой в рамках WTA-тура.