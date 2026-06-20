Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла Лилли Таггер из Австрии в полуфинале квалификации турнира в Истбурне.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (9:7) в пользу 90-й ракетки мира.

Захарова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Таггер семь эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в основную сетку турнира Захарова сыграет с сильнейшей в паре Камила Рахимова (Узбекистан) — Оксана Селехметьева (Испания).