Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над немцем Александром Зверевым (3-я ракетка мира) в матче полуфинала турнира в Галле (Германия).

Тейлор Фриц globallookpress.com

«Мне кажется, я хорошо провёл тай-брейк первого сета. Немного не повезло с несколькими отскоками мяча, а он сыграл несколько действительно классных розыгрышей и сделал мини-брейк на моей подаче — этого оказалось достаточно.

Мне показалось, что он испытывал какие-то проблемы. Не знаю, какие именно, но у меня было ощущение, что физически я чувствовал себя лучше, чем он, и именно это я говорил себе, чтобы продолжать работать и бороться», — приводит слова Фрица пресс-служба АТР.

По итогам этого противостояния американский теннисист (9-я ракетка мира) пробился в финал турнира в Галле, где встретится со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.