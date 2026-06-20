Победитель «Ролан Гаррос‑2026» Александр Зверев (3‑я ракетка мира) в полуфинале «пятисотника» в немецком Галле не смог переиграть американца Тейлора Фрица(9‑я ракетка мира) — 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Их противостояние длилось 2 часа 44 минуты. За это время Зверев выполнил 11 подач навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки, а также смог реализовать один брейк‑пойнт из двух.

Американец выполнил 19 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 6.

В решающем матче Фриц будет ждать победителя пары Даниэль Альтмайер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США).