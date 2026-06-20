Россиянка Анна Блинкова (104‑я ракетка мира) в полуфинале квалификации турнира серии WTA‑500 в Бад‑Хомбурге переиграла свою соотечественницу Юлию Авдееву(191) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Анна Блинкова globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 28 минут. За это время Блинкова сделала один эйс, 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк‑пойнта из 12. Авдеева выполнила 5 подач навылет, совершила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк‑пойнт из шести.

За выход в основную сетку Блинкова теперь сыграет с аргентинкой Соланой Сьеррой (58).