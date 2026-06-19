В полуфинале Томми Пол сыграет против победителя матча Уго Умбер (Франция) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q).

Пол восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Давидовича-Фокины два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Встреча продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 28-й ракетки мира.

Американский теннисист Томми Пол обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину в четвертьфинале турнира в Лондоне.

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