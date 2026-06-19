Девятая ракетка мира Тайлер Фриц вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Галле.

Тайлер Фриц globallookpress.com

Американец в трех сетах обыграл своего соотечественника Бена Шелтона (5-й номер рейтинга ATP) со счетом 6:7, 7:6, 7:6.

Встреча продлилась 2 часа 49 минут. На счету Фрица 24 эйса и одна двойная ошибка. В свою очередь Шелтон 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале турнира Фриц сыграет против победителя матча между Александром Зверевым (Германия) и Рафаэлем Коллиньоном (Бельгия).