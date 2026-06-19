Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Николой Бартуньковой в четвертьфинале турнира в Берлине.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Она играла невероятно. Я мало что могла сделать. Она просто сметала мяч. Это был невероятный уровень. Думала, это её матч, не знала, что делать. Когда пару раз вышла к сетке после своей подачи в том гейме при счёте 0:4, это придало мне немного уверенности, что, возможно, я смогу показать ей, что у меня ещё что-то осталось. Не знаю. Просто пыталась остаться в игре, пыталась найти свой ритм. Честно говоря, думаю, это была просто удачная игра. Мне каким-то чудом удалось вернуться во втором сете, и я обрела уверенность, что могу выиграть. Но, боже мой, какой же она игрок. Какая невероятная девушка! Будущая суперзвезда, это точно», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы.