Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Даниэлю Альтмайеру из Германии в четвертьфинале турнира в Галле (Германия).

Даниил Медведев globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты и завершилась поражением нашего соотечественника со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Альтмайера 15 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Альтмайер сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).