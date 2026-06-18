Шестая ракетка мира Элина Свитолина одержала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Берлине.

Элина Свитолинаwta elina-svitolina globallookpress.com

Украинка в двух сетах обыграла Еву Лис (80) из Германии со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 10 минут. За это время Свитолина шесть раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из восьми. На счет Лис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Александрой Эала (Филиппины).