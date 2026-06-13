Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Штутгарте. В упорной борьбе он одержал победу над японцем Со Симабукуро со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Бен Шелтон globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Бен Шелтон выполнил 10 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Ему удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти. Со Симабукуро, в свою очередь, сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Теперь Бен Шелтон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой в борьбе за выход в финал турнира в Штутгарте.