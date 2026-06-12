Пятая ракетка Бен Шелтон вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте.

Бен Шелтон globallookpress.com

Американец в трех сетах обыграл соотечественника Маркоса Гирона (88) со счётом 6:7, 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Шелтон 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гирона 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести заработанных.

В следующем раунде соревнований Шелтон сыграет с представителем Японии Со Симабукуро.