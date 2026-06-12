78-я ракетка мира Камилла Рахимова одержала победу в матче третьего круга турнира WTA-500 в Лондоне.

Камилла Рахимова globallookpress.com

Представительница Узбекистана в трех сетах обыграла британку Хэрриет Дарт (160) со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Дарт пять эйсов, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В четвертьфинале турнира Рахимова поспорит с чемпионкой US Open 2021 года британкой Эммой Радукану.