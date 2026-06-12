Американский теннисист Тейлор Фриц выиграл у Маттии Белуччи из Италии в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия).

Тейлор Фриц globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась с результатом 5:7, 7:5, 7:5 в пользу девятой ракетки мира.

Фриц 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи девять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале Фриц сыграет против Александра Бублика из Казахстана.