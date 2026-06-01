Легендарная американка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, официально заявила о своем возвращении в теннис.

Турнир WTA-500, который пройдет на травяных кортах в Лондоне (Великобритания), объявил, что Серена примет участие в парных соревнованиях в 2026 году. Соревнования состоятся с 8 по 14 июня.

Серена Уильямс завершила свою спортивную карьеру после поражения в третьем круге Открытого чемпионата США в 2022 году, когда она уступила австралийке Айле Томлянович.