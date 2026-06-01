Представитель Чехии Якуб Меншик высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Меншик одолел уроженца Москвы со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3.

«Я очень доволен свои выступлением. Андрей — отличный парень, отличный боец — он показал это. Он отыгрался, уступив два сета и показал невероятный теннис, сделал множество отличных ударов. Импульс был на его стороне.

Мне было очень тяжело, даже после счета 2-0 по сетам, моментами я чувствовал, что проигрываю. Я просто рад, что отыгрался в пятом сете и перехватил инициативу», — сказал Меншик после игры.

За выход в полуфинал Меншик поборется с бразильцем Жоао Фонсекой.