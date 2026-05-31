Украинка Элина Свитолина (7‑я ракетка мира) стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».

В матче четвёртого круга она одолела швейцарку Белинду Бенчич (11‑я ракетка) со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Соперницы были на корте чуть более двух часов. Свитолина за это время выполнила 3 подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 13 брейк‑пойнтов.

Швейцарка сделала в игре 2 эйса, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 3 брейк‑пойнта из 7.

В следующем круге Свитолина сразится со своей соотечественницей Мартой Костюк, которая выбила из турнира Игу Свёнтек.