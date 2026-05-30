Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Андрея Рублева на победу в «Ролан Гаррос»-2026.

«Если в этот раз Рублев не пройдет стадию четвертьфинала — не знаю, надо ли ему вообще продолжать. Сейчас, после вылета Янника Синнера, теоретически турнир может выиграть кто угодно, и у Андрея звёздный час, который надо использовать. Как я понимаю, Рублев в верхней части сетки, а все сильные — в нижней части. Этот шанс Рублёву надо использовать. Либо сейчас, либо точно никогда», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Рублев — единственный теннисист из России, который сыграет в 1/8 финала текущего розыгрыша «Ролан Гаррос». Даниил Медведев и Карен Хачанов выбыли из турнира ранее.

Рублё в 1/8 финала турнира сыграет с чехом Якубом Меншиком.