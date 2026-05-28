Итальянский теннисист Янник Синнер, первая ракетка мира, не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции 2026 года.

Синнер уступил аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло, занимающему 56-е место в рейтинге ATP, с разгромным счетом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Матч продолжался 3 часа 31 минуту.

В ходе игры Синнер выполнил пять эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал лишь 5 из 16 брейк-пойнтов. Серундоло, в свою очередь, сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и успешно реализовал 8 из 14 брейк-пойнтов.

Теперь Хуан-Мануэль Серундоло встретится с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой в третьем круге турнира.