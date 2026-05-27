Тринадцатая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, как чувствует прогресс своей игры в этом сезоне.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Чувствую, что начинает что-то получаться. Действия, которые раньше не делал, начинают приносить результат: удары по линии или наоборот открутиться, защититься, выйти к сетке. Всё это потихоньку начинает работать. На каком уровне ― не знаю, но это движется в положительную сторону», — цитирует Рублева «Чемпионат».

Россиянин в четырех сетах обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи (59) со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

В следующем круге турнира Рублев сыграет против Нуну Боржеша из Португалии.