Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на одну позицию в обновлённом рейтинге WTA и теперь занимает восьмое место в мировой классификации. При этом 18-летняя спортсменка сохраняет статус первой ракетки России.

Мирра Андреева globallookpress.com

Екатерина Александрова удержалась на 14-й строчке рейтинга. Людмила Самсонова поднялась на 20-е место, а Анна Калинская располагается на 22-й позиции. Диана Шнайдер потеряла сразу пять строчек и теперь занимает 25-е место. Также прогресс показала Анастасия Захарова, поднявшаяся на 79-ю позицию.

Лидером мирового рейтинга остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вслед за ней идут представительница Казахстана Елена Рыбакина, полька Ига Швентек, а также американские теннисистки Кори Гауфф, Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Седьмую строчку занимает украинка Элина Свитолина.