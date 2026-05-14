Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о травме своего соотечественника, испанца Карлоса Алькараса.

«Он уже не новичок в туре, он знает, что происходит в подобных ситуациях. Очевидно, это серьёзная неудача, потому что это случилось в такое время года. Я думаю, это тяжело, но, к счастью, это травма, которая не станет хронической, и он принял правильные решения, подчеркну, что он очень молод, у него впереди целая карьера, и он проходит необходимое лечение. Я знаю это не понаслышке, потому что сам ломал то же самое дважды. Я говорил с ним, когда это случилось, но то, о чём мы говорили, останется между нами», — заявил Надаль в эфире RNE.

Напомним, что Алькарас, который является второй ракеткой мира, из-за травмы вынужден пропустить предстоящий «Ролан Гаррос».