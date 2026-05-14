Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил соперничество с итальянцем Янником Синнером.

«Мы показываем миру, что можем выкладываться на все 100, стараясь нанести друг другу как можно больше урона во время игры, пытаясь победить, а вне корта просто быть двумя парнями, которые отлично ладят друг с другом.

Мы помогаем друг другу выкладываться на полную. Мы боремся за одну и ту же цель, но нет необходимости ненавидеть друг друга, потому что мы хотим одного и того же. Когда ты соревнуешься на таком уровне, настоящая дружба — дело непростое. Но это возможно, я полностью это поддерживаю», — приводит слова Алькараса Vanity Fair.

В настоящий момент Синнер занимает первое место в мировом рейтинге, Алькарас — второе.