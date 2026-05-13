Польская теннисистка Ига Свёнтек (3‑я ракетка мира) легко разобралась в четвертьфинале «тысячника» в Риме с американкой Джессикой Пегулой (5‑я в рейтинге) — 6:1, 6:2.

Соперницы были на корте чуть более часа. За это время Свёнтек 2 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и сумела реализовать 4 брейк‑пойнта из 7. На счету Пегулы — один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк‑пойнта.

В полуфинале «Мастерса» Свёнтек сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан).