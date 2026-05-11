Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у Пабло Льямас Руиса из Испании в третьем круге турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа и 9 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Руиса ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).