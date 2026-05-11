24-я ракетка мира Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме.

Анна Калинская globallookpress.com

Россиянка в матче четвертого круга уступила латвийке Елене Остапенко со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету Остапенко восемь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Также по ходу мачта Калинская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

Остапенко за выход в полуфинал римского «Мастерса» сыграет против румынки Сораной Кырстей.