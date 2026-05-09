Четвертая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу над американкой Кэти Макнелли в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме.

«Честно говоря, я не ожидала, что начнётся дождь. Думаю, в прогнозе даже было указано, что он может пойти около 11 часов. В Риме, мне кажется, нужно быть готовой к любой погоде — её здесь сложно предсказать.

Но я рада, что матч удалось завершить до начала дождя, теперь могу восстановиться. Это был тяжёлый первый матч, условия были совсем непростыми.

Мяч был тяжёлым из-за погоды и влажности, поэтому приходилось вкладывать много силы в удары, чтобы они летели и "работали", — сказала Свентек в студии Tennis Channel.

В следующем раунде "Мастерса" Свентек сыграет против итальянки Элизабетты Кочаретто.