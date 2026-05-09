Итальянский теннисист (1-я ракетка мира) Янник Синнер прокомментировал свою победу во втором круге «Мастерса» против австрийца Себастьяна Офнера.

Янник Синнер

«Это потрясающее ощущение.  В первых матчах самая важная часть — постараться не проиграть.  Потом уровень постепенно приходит день за днём.  Я очень счастлив быть здесь.  Этот турнир был для меня особенным с самого первого дня, начиная с уайлд-кард в те времена.  Каждый год, приезжая сюда, немного размышляю как итальянец, за год многое может измениться… хорошее и плохое.

Каково это — всегда быть тем, за кем охотятся?  Честно говоря, каждая ситуация, неделя, турнир очень разные.  Стараюсь снова войти в хороший игровой ритм, хотя в последние пару месяцев играл много.  Очень счастлив.  Посмотрим, что ждёт в следующем раунде», — сказал Синнер в интервью на корте.

В следующем круге «Мастерса» в Риме итальянский теннисист сыграет против победителя матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).