Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале турнира в Мадриде (Испания) против итальянца Янника Синнера.

Александр Зверев

«Давление на Синнера?  Я так не думаю, потому что, если ты номер один в мире, ты испытываешь давление каждую неделю.  Я думаю, он к этому привык.  Он довольно спокойный парень.  Сейчас он просто наслаждается теннисом.  Я думаю, что теннис сейчас даётся ему очень-очень легко, учитывая то, как он грает.  Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу», — сказал Зверев в интервью на корте.

Финал «Мастерса» в Мадриде между Зверевым и Синнером состоится в воскресенье, 3 мая.