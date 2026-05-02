Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале турнира в Мадриде (Испания) против итальянца Янника Синнера.

«Давление на Синнера? Я так не думаю, потому что, если ты номер один в мире, ты испытываешь давление каждую неделю. Я думаю, он к этому привык. Он довольно спокойный парень. Сейчас он просто наслаждается теннисом. Я думаю, что теннис сейчас даётся ему очень-очень легко, учитывая то, как он грает. Возможно, в воскресенье мне удастся немного усложнить ему задачу», — сказал Зверев в интервью на корте.

Финал «Мастерса» в Мадриде между Зверевым и Синнером состоится в воскресенье, 3 мая.