Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении от украинки Марты Костюк в финале турнира в Мадриде (Испания).

«Сегодня был тяжёлый день. Поговорю с моей командой. Думаю, мы можем вынести много позитивного из этой недели. Да, было непросто, но в целом считаю, что для меня это были довольно хорошие две недели. И турнир ещё не закончен, так что завтра я тоже постараюсь побороться в парном разряде», — отметила Андреева на пресс-конференции.

Для Костюк титул в Мадриде стал третьим в карьере и вторым в сезоне. Благодаря победе в столице Испании, украинка поднялась на 15-е место в рейтинге WTA,