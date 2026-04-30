15-я ракетка мира Каспер Рууд вылетел на стадии четвертьфинала турнира ATP-1000 в Мадриде.

Норвежец в двух сетах уступил бельгийцу Александру Блоксу со счётом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. За время матча Блокс выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Каспер Рууд сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В полуфинале «Мастерса» Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецем Александром Зверевым.