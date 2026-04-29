Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира ATP-1000 в Мадриде.

Итальянец в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Ходара со счетом 6:2, 7:6.

Встреча продлилась 1 час 56 минут. В ее рамках Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ходара четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем раунде «Мастерса» Синнер сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и французом Артюром Фисом.