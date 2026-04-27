Немецкий теннисист Александр Зверев победил Теренса Атмана из Франции в 1/16 финала турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час и 39 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу третьей ракетки мира.

Зверев два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Атмана три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем круге Зверев сыграет с победителем в матче Карен Хачанов (Россия, 13) — Якуб Меншик (Чехия, 23).