Российская теннисистка Вера Звонарева высказалась о продолжении карьеры в 41 год.

Вера Звонарева globallookpress.com

«Вы знаете, просто получаю удовольствие от каждого матча.  Очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, получаю удовольствие.  Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное, какая-то привилегия — иметь возможность выступать ещё, играть.  Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем.

Ну, наверное, одиночка на данном этапе карьеры — это не приоритет для меня в силу того, что просто физически не смогу выступать на том уровне, на котором хочу.  Опять же, могу неплохо отыграть один матч, но после нескольких операций моё тело уже не то — просто не успеваю восстанавливаться к следующему поединку.  И я понимаю, что даже если отыграю один матч хорошо, во втором уже начинаются какие-то проблемы, поэтому, к сожалению, не могу ставить одиночку в приоритет.  Было бы здоровье, тогда, может быть, смогу.  Но я всё равно люблю эту игру и по возможности заявляюсь на турниры.  У меня просто низкий рейтинг в одиночке, он мне не позволяет попадать в сетку.  Я вот здесь осталась первая "в ауте" на квалификацию.  Но если где-то попадаю, играю одиночные матчи.  Если не попадаю, то не попадаю.  И тогда играю просто пару», — цитирует Звонареву «Чемпионат».

В настоящий момент Звонарева является 323-й ракеткой мира в одиночном женском разряде.