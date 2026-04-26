Российская теннисистка Вера Звонарева высказалась о продолжении карьеры в 41 год.

«Вы знаете, просто получаю удовольствие от каждого матча. Очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное, какая-то привилегия — иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем.

Ну, наверное, одиночка на данном этапе карьеры — это не приоритет для меня в силу того, что просто физически не смогу выступать на том уровне, на котором хочу. Опять же, могу неплохо отыграть один матч, но после нескольких операций моё тело уже не то — просто не успеваю восстанавливаться к следующему поединку. И я понимаю, что даже если отыграю один матч хорошо, во втором уже начинаются какие-то проблемы, поэтому, к сожалению, не могу ставить одиночку в приоритет. Было бы здоровье, тогда, может быть, смогу. Но я всё равно люблю эту игру и по возможности заявляюсь на турниры. У меня просто низкий рейтинг в одиночке, он мне не позволяет попадать в сетку. Я вот здесь осталась первая "в ауте" на квалификацию. Но если где-то попадаю, играю одиночные матчи. Если не попадаю, то не попадаю. И тогда играю просто пару», — цитирует Звонареву «Чемпионат».

В настоящий момент Звонарева является 323-й ракеткой мира в одиночном женском разряде.